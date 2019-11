Tyrell Malacia: 'We hebben genoeg kansen gecreëerd'

Tyrell Malacia kreeg tegen Rangers FC zijn tweede basisplaats van het seizoen. Ondanks dat Feyenoord een zege nodig had tegen de Schotten, in plaats van het gelijkspel, zag Malacia positieve punten. "We hebben genoeg kansen gecreëerd."

"We hadden alleen meer kunnen scoren. Dat hebben we niet gedaan", concludeert de linksback van Feyenoord. "Dan komen we de kleedkamer uit en proberen we elkaar scherp te houden. Dan hebben we een mindere periode waarin we twee goals tegen krijgen. We moesten als ploeg achter elkaar gaan staan en maakten de gelijkmaker. Het zat er misschien nog in om de winst binnen te halen, maar dat lukte niet."

Slimmigheidjes

Dat Feyenoord in de slotfase geen offensief meer op kon brengen lag volgens Malacia niet aan vermoeidheid bij de Rotterdammers. "Op een gegeven moment zie je dat zij slimmigheidjes gaan gebruiken. Tijdrekken, de bal in de hoeken spelen. Dat heeft veel tijd gekost. Daar kun je weinig tegen doen."

Over een eventuele Europese overwintering is Malacia duidelijk. "We moeten eerst naar onszelf kijken. Tegen FC Porto moeten we winnen. Zolang er een kans is moeten we er voor gaan. Met die instelling moeten we het doen."