Verbod Rif-mars om deelnemers te beschermen tegen geweld

De Rif-mars afgelopen zaterdagavond in het centrum van Rotterdam werd verboden om de deelnemers te beschermen tegen mogelijk geweld. De optocht zou zelf geen risico hebben gevormd. Dat heeft burgemeester Aboutaleb donderdagavond geantwoord op vragen van D66, Nida en Denk.

De drie partijen begrepen niet waarom de optocht niet door kon gaan op het aangevraagde tijdstip in de avond, 17:00 uur. Organisator de Rif-groep wilde met de optocht solidariteit betonen met activisten die in Marokko in de cel zitten omdat ze achter een protestbeweging staan. De beweging maakt zich hard voor de achtergestelde bewoners van het Rifgebergte.

Aboutaleb zei geen enkel risico in deze optocht te hebben gezien. "Totaal niet. In het overleg met politie en justitie was gezegd dat het gevaarlijk zou kunnen zijn in de stad", aldus de burgemeester. Er zou een kans zijn dat er opnieuw jongeren naar de binnenstad zouden komen voor plunderingen.

"Als je dan zo'n optocht hebt met zo'n duizend mensen en er tegelijkertijd gedonder in het centrum uitbreekt, lever je die mensen over aan een gevaar", aldus Aboutaleb.

Schaamteloos verwijt

De burgemeester zei dat hij het ongepast vond dat de organisatie van de optocht hem verweet de optocht verboden te hebben in opdracht van de Marokkaanse regering. "Schaamteloos, echt schaamteloos, dat ik een poppetje van de regering in Rabat zou zijn om hier een demonstratie wel of niet toe te laten".

Nida, Denk en D66 wilden ook duidelijkheid van de burgemeester hoe lang van te voren de optocht al was aangevraagd. Besloten is dat daar binnenkort meer informatie over komt.