Het weer van vandaag: af en toe een bui

Ook staat er een matige en aan zee krachtige noordwestenwind. In de loop van de dag klaart het op en is er kans op een mistbank. In het westen van de regio valt mogelijk een kleine bui.

In de nacht koelt het af naar vier graden aan zee en rond het vriespunt in het oosten van de regio.

Vooruitzichten

Zaterdag kunnen we perioden met zon verwachten. Verder is het rustig en droog met een temperatuur van acht graden.

Later in het weekend meer bewolking, maar het blijft droog. Na het weekend breekt af en toe de zon door en wordt het zo'n acht graden.