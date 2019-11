Gemeenteraad geeft groen licht voor Feyenoord City met meer koopwoningen

De gemeenteraad van Rotterdam heeft ingestemd met de plannen voor Feyenoord City. Wel is er als voorwaarde gesteld dat in het middensegment minder huurwoningen moeten zijn en juist meer koopwoningen.

In het Masterplan Feyenoord City staan 3700 woningen getekend. Dertig procent heeft een middeldure huur en daarvan is het merendeel een huurwoning. Leefbaar Rotterdam wil dat veranderen.

Leefbaar-raadslid Hans van Putten: "We denken dat dat goed is voor starters. Dat zijn koopwoningen vanaf 220.000 euro. Ik denk dat eigen bezit meer gewenst is dan een huurwoning".

Zelfbewoningsplicht

Een grote meerderheid in de raad was het daar mee eens en stemde in met het plan. Ook komt er voor de koophuizen de verplichting dat de koper er zelf 10 jaar blijft wonen. Hans van Putten: "Een soort anti-speculatiebeding. We willen niet dat die woningen onmiddellijk weer verdwijnen in de zakken van de grote beleggers".



Geen ander plan

Het nieuwbouwplan is gebaseerd op de komst van een nieuw stadion. Voorlopig is daarvan van de financiering nog niet rond. Er is geen ander plan mocht het stadion er niet komen. Dat was ook geen opdracht van de raad.

Wethouder Bas Kurvers van Bouwen: "Ik heb geen plan B. We gaan uit van het gebied waar dat stadion echt een publiekstrekker wordt, samen met de oude Kuip. Komt dat nieuwe stadion er niet, dan valt de kurk van de gebiedsontwikkeling weg. Misschien kunnen we dan op een paar plekken bouwen, maar we zullen opnieuw naar het plan moeten kijken."

Oppositie-partijen als de Parij van de Dieren, de SP en 50Plus vinden dat er toch ook een alternatief had moeten zijn. 50Plus vindt het een omgekeerde wereld dat dit plan gemaakt wordt terwijl je niet eens weet dat de financiering voor het stadion rond is.