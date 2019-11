50 jaar Marokkaanse arbeidsmigranten: 'Ik voel me hier thuis'

Deelnemers gingen in op verschillende stellingen met betrekking tot Marokkaanse jongeren in Nederland

Tegelijkertijd werd er in een discussie-avond gekeken naar het heden en de toekomst. Want hoeveel merken Marokkaanse jongeren van discriminatie op de arbeidsmarkt? En hoe zit het met hun identiteit: voelen ze zich vooral Marokkaans, Nederlands of Rotterdams?

"We zien gelukkig wel dat het steeds beter gaat", begint Driss Taghbi, mede-organisator van het evenement die zelf 40 jaar geleden naar Nederland kwam om te werken in Rotterdam. "Maar we organiseren dit om de puntjes op de i te zetten, want arbeidsdiscriminatie en etnisch profileren is nog steeds een probleem."

Ik voel me hier thuis

Gedurende de avond werden er meerdere stellingen voorgelegd aan het publiek dat overwegend bestond uit mensen van Marokkaanse komaf. En dat leidde soms tot verhitte discussies, onder andere over de identiteitskwestie. Ben je een Marokkaanse Nederlander, of een Nederlandse Marokkaan...en maakt dat überhaupt uit?

"Ik heb er wel lang mee gezeten, want je wordt een 'kut-Turk' of een 'kut-Marokkaan' genoemd", begint Nassima Elidrissi, die als spoken word-artiest een stuk voordroeg waarin ze over deze kwestie sprak. "Maar uiteindelijk besloot ik dat ik mij vooral mens voel. Ik ben Nassima, ik ben mens en voel mij thuis in Nederland en voel me ook een Rotterdammer."

De zestienjarig Amr el Haki, die zelf in Krimpen aan den IJssel woont, kijkt er net iets anders naar. "Maar ik voel mij hier wel thuis, als dat niet zo was, dan zou ik wat mij betreft inderdaad moeten oprotten naar mijn eigen land", zo legt de jonge scholier uit. "Verder ben ik wel een Marokkaan, met een Nederlands paspoort. Want ik heb nu eenmaal Marokkaanse ouders, een Marokkaanse opa en oma, maar ik leef hier omdat dit mijn thuis is en ik mij hier thuis voel."

Negatief imago

Verder kwam ook discriminatie veelvuldig voorbij, evenals het negatieve imago dat volgens sommigen nog vastkleeft aan mensen van Marokkaanse komaf. "Er wordt vaak nog teveel gewezen naar de slechte voorbeelden", zegt Nassima. "En dat terwijl er zoveel mensen met Marokkaanse roots zijn die mooie dingen doen. Daar moet meer aandacht voor komen vind ik, en daar helpen avonden zoals deze bij."

En waar sommigen in de zaal erkennen dat zij soms nog het idee hebben dat ze bijvoorbeeld geen eerlijke kans op de arbeidsmarkt krijgen, is er ook positiviteit. "Er is namelijk wel veel veranderd de afgelopen jaren", besluit organisator Driss Taghbi. "Nu is het zaak dat de jongeren deze verandering voortzetten. En wat betreft de identiteitskwestie, wij oudere Marokkanen zeggen altijd: Marokko is mijn vaderland, maar Nederland is mijn moederland."