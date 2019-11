Gemeenten eisen extra geld voor inburgering

Dat zegt de Dordtse wethouder Peter Heijkoop in Trouw. Hij is bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten verantwoordelijk voor het dossier. "Als het Rijk taken overdraagt, moeten daarvoor voldoende middelen onze kant op komen."

De minister trekt volgens de gemeenten te weinig geld uit om de inburgeringsplannen goed uit te voeren. Ook willen de gemeenten niet dat het rijk extra regels maakt. Dat zou het werk van de gemeenten kunnen belemmeren, zegt Heijkoop.