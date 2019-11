Belwinkel overvallen in Ridderkerk

Aan het Koningshof in Ridderkerk is vrijdagmorgen een belwinkel overvallen.

Rond half tien kwamen, volgens een getuige, zeker twee mannen de zaak binnen. Ze hadden volgens de politie donkere hoodies, bivakmutsen en handschoenen aan. Met een wapen bedreigden ze de mensen in de winkel en dwongen ze hen op de grond te gaan liggen.

De overvallers gingen er vervolgens met een geldbedrag op een scooter weer vandoor. Er is nog niemand aangehouden.

In de Burgemeester de Zeeuwstraat in Ridderkerk heeft een team van de Forensische Opsporing een bivakmuts gevonden. Die is meegenomen voor onderzoek.