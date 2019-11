Piet Keur te gast in FC Rijnmond

Dick Advocaat als trainer van AZ in 2014, met rechts achter hem Piet Keur. ANP OLAF KRAAK

Voormalig Feyenoordspits Piet Keur is vrijdagmiddag te gast in FC Rijnmond. De oud-voetballer schuift aan naast Geert den Ouden en Dennis van Eersel en blikt onder meer terug op de Europa League wedstrijd van Feyenoord tegen de Rangers (2-2).

Keur bracht eerder deze maand een openhartige biografie uit. In het boek ‘Stappen en scoren’, geschreven door Leo Oldenburger, gaat Keur ook in op zijn periode bij Feyenoord. Hij speelde tussen 1989 en 1991 voor Feyenoord en Keur beschrijft zijn periode in Rotterdam als een periode ‘waarin er geen enkele topsportmentaliteit bij de club heerste’.

Verder blikken we ook vooruit op het eredivisieweekend dat voor ons ligt, met duels tussen Feyenoord en PEC Zwolle en de uitwedstrijd van Sparta bij Willem II.

FC Rijnmond begint rond 17:20 uur en wordt daarna ieder uur herhaald. Ook is de talkshow terug te zien via deze website.