ABN AMRO sluit geldautomaten na plofkraken in onder andere Spijkenisse, Vlaardingen en Zwijndrecht

De ABN Amro heeft tientallen geldautomaten gesloten na plofkraken eerder dit jaar. Eerder was al bekend dat de automaten na de plofkraken in Zwijndrecht, Vlaardingen en Schiedam daar niet terug zouden komen.

"We hebben met experts gekeken naar de locaties van de geldautomaten", zegt een woordvoerder van de bank. "Dan kijken we bijvoorbeeld naar omstandigheden zoals woningen in de directe omgeving en of de geldautomaat al een keer slachtoffer is geweest van een plofkraak."

Hoeveel geldautomaten er in onze regio dicht gaan en waar, wil de bank 'uit veiligheidsoverwegingen' niet zeggen.

De bank benadrukt dat het gaat om een tijdelijke maatregel. "Mogelijk komen deze geldautomaten op termijn weer terug", gaat de woordvoerder verder. "Dan is het nog niet zeker in welke vorm. Maar we sluiten zeker niet uit dat deze automaten weer terugkeren."

In onze regio zijn zeker vijf plofkraken geweest in Zwijndrecht, Spijkenisse (2), Vlaardingen en Dordrecht. Een aantal plofkraken viel op, omdat ze steeds in de vroege ochtend op donderdag plaatsvonden, rond 04:00 uur. Er zijn zeven aanhoudingen verricht, maar die verdachten werden steeds na een paar dagen al vrijgelaten.