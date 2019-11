Wederopbouwflats in Overschie niet gered van de sloop

Het is ChristenUnie-SGP in Rotterdam niet gelukt om de wederopbouwflats in Overschie van de sloopkogel te redden.

Woonstad wil de flats slopen voor nieuwbouw. De ChristenUnie-SGP wilde dat met een motie voorkomen. De kleinste coalitiepartij vindt de flats uniek wederopbouwerfgoed. Ze zijn bijvoorbeeld gemaakt van schokbeton.



De motie om de flats te behouden kon echter niet rekenen op een meerderheid.

Wel was een meerderheid van de raad voor het plan om de betontegels in de nieuwbouw te herbruiken. Dat was Woonstad al van plan, maar is dat nu door die meerderheid ook van de gemeente verplicht.