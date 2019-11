Eigen film van internetsensatie Gio in première

Het is een bijzondere dag voor vlogger Giovanni Latooy, misschien beter bekend als Gio. De Youtuber, met meer dan een miljoen volgers, uit Oude-Tonge is ook aan het acteren geslagen. Vanaf vrijdagavond is zijn eigen film in de bioscoop te zien: Project Gio.

In de film speelt Gio zichzelf. "Maar, wel een iets minder slimme versie van mezelf", zegt hij lachend. Het is een komische film, die zich richt op een jong publiek. "Maar, ik denk dat ouders hier ook wel om kunnen lachen."

Voor Gio is dit in droom die uitkomt. Wel benadrukt hij dat het voor hem een hele grote stap is: "Het is voor mij iets heel nieuws. Helemaal uit mijn comfortzone om naar het witte doek te gaan."

Gigantisch scherm

Hij realiseert het zich nog niet helemaal dat mensen straks naar hem kunnen kijken op een gigantisch scherm. "Normaal gesproken kijken mensen naar mij op een klein telefoonschermpje. Het is echt bizar. Wow!"

Een acteur wil hij zichzelf (nog) niet noemen. "Ik heb eerlijk gezegd nooit acteerles gehad. De regisseur had veel vertrouwen in mij. Gelukkig is het goed gekomen."