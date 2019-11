De Oase: 'We willen mensen inspireren om groenere keuzes te maken'

De spullen die je tegenwoordig in de supermarkt ziet liggen, zijn niet altijd gemaakt op de meest milieuvriendelijke wijze. Als je echt een duurzame mindset hebt, kan je ook naar De Oase in het centrum van Rotterdam. Daar zijn tal van planten en milieuvriendelijke maaltijden te vinden, die op een 'groenere manier' in de winkel zijn gekomen. "Wij willen mensen inspireren om groenere keuzes te maken."

De Oase, opgezet door Rotterdammer Raymon Landegent, verkoopt producten die je niet in de supermarkt vindt. "We hebben biertjes van Instock: Bammetjesbier en Pieperbier. Brood wat over de datum is, wat nog niet beschimmeld is natuurlijk, dat verwerken ze in het bier."

Falafval

Het meest verkochte product bij Oase is Falafval. "Falafval gemaakt van groenten en fruit pulp. Dat blijft over bij het maken van sapjes en daar wordt dan falafel van gemaakt. Dat wordt heel veel besteld."

Zijn collega bereidt in de keuken verse producten. "Ik maak een bananenbrood, we gaan nu carrotcake oats maken. Lekkere ontbijtjes, lekker warm om de ochtend te starten."

Landegent: "Deze zijn allemaal heel lekker en veganistisch. En we proberen zoveel mogelijk groenten en fruit te redden en dat verwerken we in onze gerecht."

Dat verwerken doen ze door producten bij de markt te halen die laat op de middag nog over zijn. Of bij de supermarkt. ,,Bij de supermarkt halen we producten die anders weg worden gegooid."

Op de bovenverdieping van Oase bevindt zich Swapshop010. "Ruilen is het nieuwe kopen. Dit is de eerste kledingruilwinkel van Nederland. Omdat wij dit zo belangrijk vinden organiseren wij vrijdag in BlueCity een re-use markt."