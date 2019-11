Drijvende kracht achter Rotterdams oorlogsmuseum krijgt Erasmusspeld bij afscheid

Met bevlogenheid en vasthoudendheid zette hij zich jarenlang in voor het oorlogs- en verzetsmuseum in Rotterdam: Johan van der Hoeven. Donderdag nam hij afscheid, hij gaat met pensioen. De gemeente Rotterdam eerde hem met de Erasmusspeld. Wethouder Kasmi speldde hem de onderscheiding op.



Luisteraars van Radio Rijnmond kennen de stem van Van der Hoeven. Jarenlang was hij een vast geluid in de rubriek Vergeten Verhalen bij het (inmiddels gestopte) programma Middag aan de Maas.

Hij vertelde aan de hand van collectiestukken over het leven in Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Soms was een verhaal compleet. Soms was er een zoektocht nodig om de ‘puzzelstukjes bij elkaar te leggen’, zoals Van der Hoeven altijd zei.

Onvermoeibaar ging hij op zoek naar ontbrekende puzzelstukjes, want hij vindt dat de verhalen verteld moeten blijven worden. Niet alleen op de radio, uiteraard ook in het museum. En Johan van der Hoeven schreef twee boeken met Vergeten Verhalen. Onlangs nog overhandigde hij het eerste exemplaar van zijn tweede boek aan burgemeester Aboutaleb

Museum Rotterdam ‘40-‘45NU aan de Coolhaven heeft in 2019 al 20.000 bezoekers ontvangen. Die kunnen de collectie bekijken in een ‘open depot’ en een indrukwekkende ‘experience’ meemaken over het bombardement van 14 mei 1940. Van der Hoeven heeft zich jarenlang ingezet voor de financiering en realisatie.

Het museum is ontstaan uit de particuliere verzameling van grondlegger Arie Mast. Hij begon op Katendrecht zij OorlogsVerzetsMuseum. Johan van der Hoeven maakte van deze nog altijd uitbreidende collectie, een professioneel museum aan de Coolhaven waar scholieren, toeristen en ook Rotterdammers de verhalen over de Tweede Wereldoorlog zien, horen en beleven.

Voor Van der Hoeven was het altijd belangrijk dat de verhalen bewaard blijven en worden doorgegeven. Dat blijft het museum doen. Maar nu zonder ‘boegbeeld’ Johan van der Hoeven.