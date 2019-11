Vanaf december rijden weer vier intercitytreinen tussen Dordrecht en Eindhoven

De intercityverbinding tussen Dordrecht en Brabant keert weer terug. Vanaf 16 december vertrekt vier keer per dag een trein naar Eindhoven, via Breda en Tilburg.

Met het herstellen van de verbinding komt een lang gekoesterde wens van de Drechtsteden in vervulling. Sinds een paar jaar rijden de intercity's vanuit Brabant naar Rotterdam via de Hogesnelheidslijn en stoppen ze niet meer in Dordrecht.



"Het was een vurige wens van de gemeente Dordrecht om met een intercity door te rijden naar Eindhoven", zegt NS Regiodirecteur Magdalena Piotrowska. "Van ProRail hebben we plek gekregen op het spoor waar eigenlijk goederentreinen gepland stonden." In februari werd al aangekondigd dat de trein van Dordrecht naar Brabant vrijwel zeker zou terugkeren.

De treinen naar Eindhoven rijden om 06:18, 09:18, 13:18 en 17:18.

In juni gaan ook de nieuwste sprintertreinen rijden in Dordrecht. Die treinen hebben een toilet aan boord, stopcontacten en USB-poorten. Die trein gaat rijden op het traject tussen Den Haag en Dordrecht.