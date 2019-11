Toch een maximum aantal bewoners met psychische of verslavingsproblemen in seniorenflats

Rotterdam gaat een maximum instellen voor het aantal bewoners met psychische- of verslavingsproblemen in seniorenflats. Dat gebeurt na de dodelijke steekpartij in de serviceflat De Kulk in Hoogvliet.

Daar kwam een 62-jarige bewoner om het leven nadat hij was neergestoken. De verdachte, een 50-jarige man, stond onder intensieve behandeling door zorgorganisatie Pameijer.

In de flat wonen ouderen en mensen die in behandeling zijn. Dat zou al vaker tot spanningen hebben geleid in de flat.

Veiligheid

Wethouder Sven de Langen: "We kunnen niet accepteren dat in dit soort seniorencomplexen spanningen ontstaan en mensen zich niet veilig voelen. En dan heb ik het over beide doelgroepen. Zowel de oudere bewoners zonder zorg als de mensen met zorg."

GroenLinks, D66, de PvdA en de SP in de Rotterdamse gemeenteraad hebben veel kritiek op het plan. Zij vinden dat voor mensen met veel extra zorg ook overal een plek moet zijn.

Wethouder De Langen zegt dat er wel een balans moet zijn in seniorencomplexen. "Wat je ziet in zo'n complex waar heel veel mensen met een indicatie wonen en die extra zorg krijgen van verschillende organisaties, is dat het zicht op zo'n complex en de kans op overlast toch groter is."

Leefbaar Rotterdam had dit plan al in het voorjaar ingediend, maar toen was een meerderheid in de raad tegen, nu is het aangenomen.