Experiment in strijd tegen eikenprocessierups: 'we helpen de natuur een handje'

Bloembollen zijn het nieuwste wapen in de strijd tegen de eikenprocessierups. In Rotterdam-Zuid start vrijdag een proef met deze planten, die de jeuk veroorzakende rupsen moet aanpakken.

De bloembollen worden gepoot aan de Oldegaarde in Pendrecht. "Daar hebben we afgelopen seizoen met de rups veel problemen gehad", vertelt Ronald Loch, adviseur Bomen bij de gemeente.

Loch: "We gaan proberen om met deze bloembollen, de nodige natuurlijke bestrijders van de eikenprocessierups aan te trekken."

Het gaat om speciale bloemen die uitgekozen zijn op het leven dat zij aantrekken. De insecten die zij lokken, pakken op hun beurt de eikenprocessierups aan.

De natuur een handje helpen

"Bestrijden is niet altijd even prettig", zegt Loch. "Als we de natuur een klein handje helpen, dan is dat alleen maar mooi. We willen de rups niet kwijtraken, maar wel beheersbaar houden."

Dit bloembollenexperiment is een alternatief op het weghalen van broedplaatsen van de rups. Loch: "We hebben 8500 eiken in Rotterdam staan, uit 3400 bomen hebben we de nesten moeten halen. Als je ziet hoeveel werk dat is. Nu gaan we proberen dit met allerlei andere middelen dit op te lossen."

