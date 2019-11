Jonge garagehouder: 'Mijn eerste auto was een Maserati'

Resat Dag (20) sleutelt in zijn eigen garagebedrijf in Vlaardingen

Trots als een pauw is hij, vader Güven Dag uit Rotterdam. De ICT-man hielp zijn zonen met het opzetten van een eigen garagebedrijf in Vlaardingen. "Ouders moeten hun kinderen steunen als ze van hun hobby hun werk willen maken."

De jonge mannen namen een uitgewoond garagebedrijf over en trokken het hele pand leeg. "Met hulp van onze vader en ooms konden we investeren in nieuwe apparatuur en een compleet nieuw bedrijf opzetten", vertelt Resat, met zijn 20 jaar de jongste ondernemer op De Vergulde Hand in het westen van Vlaardingen. "Ik ben meer de schademan hier en mijn broer is meer de motorman, zo verdelen we dat." De jonge monteurs wonen in Rotterdam en reizen iedere dag naar Vlaardingen, met trots.

Maserati Quattroporte

"Soms vind ik het zielig hoe hard ze werken. Uitgeput liggen ze soms om 8 uur op bed", lacht vader Güven, die 45 jaar geleden in Turkije werd geboren. "Ze waren al op heel jonge leeftijd bezig met fietsen, scooters en daarna auto's", vertelt hij. "Alle scooters werden helemaal uit elkaar en in elkaar gezet door die gasten."

Resat Dag is gek van auto's. "Mijn eerste auto was een Maserati Quattroporte, voor gespaard, hard voor gewerkt en een andere auto ingeruild. Het was mijn hobby en nu is het mijn werk", vertelt de smetteloos geklede garagehouder. Trots staat hij naast een BMW M3 met acht cilinders. "Zo'n snelle auto is toch de droom van iedere man?", lacht hij. Vader Güven kijkt jaloers toe. "Ik gun ze zo'n patserbak met 400 PK, maar als ik er in wil rijden kan dat, ik ben de pa, klaar, punt en uit", lacht hij.

Doorzetter

De twee jaar oudere Abdullah werkt graag met zijn jongere broertje. "Ik heb 'm ook veel geleerd in de praktijk, we hebben allebei autotechniek gestudeerd en ook ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt", vertelt hij. "Resat is soms wat ongeduldiger dan ik, maar een enorme doorzetter. Wat af moet komt af. Hij is wel wat ongeduldiger maar dat is de leeftijd natuurlijk", lacht Abdullah.

De jonge gasten zijn blij met de Hoekse Lijn die pal naast de deur rijdt. "Je stapt uit op Vlaardingen West en je bent in De Vergulde Hand, dat maakt ook onze zaak veel beter bereikbaar", zegt Abdullah. Hij start zijn BMW en geeft een dot gas. Het vervaarlijke gebrul maakt iets los in de mannen. Ze genieten zichtbaar van de decibellen alsof het een opera is. "Nee, geen bontkraagjes op, we zijn keurige jongens", lacht Resat Dag, 20 jaar en directeur van Dag Garage in Vlaardingen.