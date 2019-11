Rotterdamse tieners uit gezin met laag inkomen krijgen extraatje

Rotterdamse jongeren tussen de 12 en 17 jaar, die opgroeien in een gezin met een laag inkomen, krijgen een verhoging van het bedrag op hun Rotterdampas. Het bedrag stijgt van vierhonderd naar vijfhonderd euro per jaar.

Dat heeft de Rotterdamse gemeenteraad besloten.

Uit een rapportage over minima van het Nibud blijkt dat met name Rotterdamse gezinnen met kinderen ouder dan 12 jaar onvoldoende te besteden hebben. Omdat het Rijk verantwoordelijk is om deze tekorten te compenseren, kan de gemeente alleen het inkomen dat gericht is op het meedoen in de maatschappij aanvullen.

De regeling geldt voor zo'n 8700 jongeren in Rotterdam. Het bedrag op de pas kan besteed worden aan kleding en schoolspullen.

Jongeren die nu al gebruik maken van de Rotterdampas, krijgen nog voor de feestdagen de extra honderd euro gestort. Deze storting geldt voor alle jongeren die op 1 maart van dit jaar gebruik konden maken van deze regeling.