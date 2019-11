Vermoedelijk wijziging in elftal bij winnend Sparta

Er is zo'n aloude voetbalwet voor trainers na een prima overwinning: Never change a winning team. Toch zal trainer Henk Fraser bij Sparta waarschijnlijk toch wat wijzigen, als zijn team zaterdag speelt tegen Willem II.

Sterkhouder Adil Auassar is terug van een schorsing en lijkt in het elftal terug te keren. Maar helemaal zeker is dat niet, en ook niet of hij één-op-één er weer in komt voor Laros Duarte.

"Ik neem ook altijd mee wat onze tegenstander is, en wat een wedstrijd dan vraagt. Het is niet standaard zo dat ik na een overwinning het elftal laat staan," licht Fraser toe. Vorige week won zijn Sparta, na vier duels zonder zege, weer eens: met 2-0 van Vitesse.

Bekijk hierboven de voorbeschouwing op Willem II - Sparta met Henk Fraser en Lars Veldwijk.