Henk Fraser over overlijden Pim Verbeek: "De impact is groot"

Deze week overleed Pim Verbeek, bestuurslid technische zaken bij Sparta. Trainer Henk Fraser heeft meermaals met Verbeek te maken gehad in zijn loopbaan, en is erg ontdaan door het nieuws.

"De impact is behoorlijk groot. Voor mij helemaal. Toen ik naar Rotterdam terugkwam, was hij de trainer bij Feyenoord. Als nieuweling heeft hij veel voor mij betekend," vertelt Fraser. "Nu bij Sparta was dit ook zo. Als trainer heb ik met mensen te maken die veel meer ervaring hebben. Nu hij er niet meer is, besef ik pas hoe veel impact hij heeft gehad."

Bij het huidige succes van Sparta worden vaak de namen van Fraser en Henk van Stee genoemd. Maar ook Pim Verbeek, die vooral op de achtergrond werkte, werd al langere tijd geprezen. "Hij is één van de meest correcte mensen in de voetballerij. Hij is in staat om rust te brengen binnen heel de organisatie. Iedereen accepteerde het als hij over technische zaken sprak," sluit Fraser af.