Notoire wegpiraat leert niets van taakstraf

Een 21-jarige wegpiraat uit Rotterdam bleek vrijdagochtend bijzonder hardleers. Onderweg naar zijn taakstraf hield hij zich niet aan de verkeersregels. Terwijl hij de taakstraf juist had gekregen, omdat hij in de fout was gegaan in het verkeer.

"Een collega reed vanmorgen in een onherkenbare auto onderweg naar zijn werk", zegt de politie. "En daar kwam de 21-jarige Rotterdammer plots voorbij. Die had blijkbaar haast, want hij stond op de baan naar links en ging gewoon rechtdoor. Daarnaast reed hij ook nog eens twee keer door rood."

Op de Hoofdweg werd de man aan de kant gezet. Daar vertelde hij dat hij haast had, omdat hij te laat was voor de uitvoering van zijn taakstraf. "Vervolgens vertelde hij dat hij die taakstraf te danken had aan het feit dat hij zijn verkeersboetes niet had betaald", gaat de politie verder.

De man werd weer weggestuurd, met een paar extra bekeuringen op zak en een uitnodiging voor een cursus bij het CBR.