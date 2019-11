Reis mee met Chris Natuurlijk

Over een vogelreis rond de Noordzee, een voettocht door Nederland, een reis om de wereld in tachtig bomen en een uitstapje naar de jeugd van een dichter in Tuindorp-Vreewijk gaat het zaterdag vanaf 08.00 uur in Chris Natuurlijk.

Fotograaf Sijmen Hendriks maakte een vogelreis langs de landen van de Noordzee. De kustvogels op zijn reis kwam hij tegen op stranden en kliffen, maar ook in havens en industriegebieden. Een deel van de foto’s in zijn boek Turn the tide - vogels rond de Noordzee , zijn te zien in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Daar vertelt de fotograaf aan Chris Natuurlijk hoeveel natuurschoon er nog te zien is rond de Noordzee, maar ook hoe de natuur onder druk staat.

Caspar loopt

Anderhalf jaar liep Volkskrantjournalist Caspar Janssen door Nederland om het veranderende landschap in kaart te brengen. De verhalen die hij erover schreef in de Volkskrant zijn nu gebundeld in het boek Caspar loopt. Chris Natuurlijk wandelt samen met de boswachter een stukje mee met de journalist door het Quakjeswater in Voornes Duin.

Terug naar Tuindorp-Vreewijk

Dichter André van der Veeke is vlak na de Tweede Wereldoorlog geboren en hij is opgegroeid in het groene Tuindorp-Vreewijk in Rotterdam. Met Chris Natuurlijk gaat hij terug naar het landschap van zijn jeugd, zoals de dichter dat beschrijft in de bundel Rotterdam Vertrekt.

Een reis om de wereld in 80 bomen

Boekenman Gert-Jan van Rietschoten heeft tips voor iedereen die zijn verlanglijstje voor Sinterklaas nog moet invullen. Het boek Een reis om de wereld in 80 bomen mag daarop volgens Van Rietschoten zeker niet ontbreken.

Zaterdag 30 november van 08.00 tot 09.00 in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond