Celstraf voor fatale dronkenmansrit door Dordrecht

In de nacht van 13 januari 2018 reed de man onder invloed van alcohol met hoge snelheid over de Stadsbrug, zoals de brug officieel heet. Hij reed 80 kilometer per uur, waar 50 kilometer per uur is toegestaan. De man haalde meerdere auto's in over de busbaan en verloor de macht over het stuur.

De verdachte was met wat collega's gaan karten in Dordrecht. Hij had zeven tot acht biertjes en wat shotjes gedronken. Twee collega's stapten toch bij hem in de auto voor een lift naar huis.

De bestuurder had negen keer de toegestane hoeveelheid alcohol voor een beginnend bestuurder in zijn bloed. Volgens de rechter heeft de man 'zeer onvoorzichtig en onoplettend gereden'. Daarom heeft hij een 'zeer hoge mate van schuld aan het ongeval'.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechter mee laten wegen dat het slachtoffer nog jong is. Ook speelt mee dat er vanuit de samenleving steeds vaker de roep klinkt om zwaardere straffen voor mensen die onder invloed in de auto gaan zitten.

Tegen de man was vier jaar cel geëist.