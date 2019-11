Expert: Houd je (klein)kinderen weg bij illegaal vuurwerk

De eerste boetes zijn al uitgeschreven. Ook zijn er al tientallen klachten binnengekomen bij de politie. "Het afsteken van vuurwerk is al begonnen", zegt politieman en Rijnmondexpert Hans Hoekman, en het is nog niet eens december!"

Hoekman is twee keer per maand te gast bij Radio Rijnmond om te vertellen over veiligheidsonderwerpen. Hij grijpt de gelegenheid aan om het afsteken van illegaal vuurwerk te bespreken. "Het is een groot probleem. Degene die vuurwerk afsteken zijn toch meestal jongeren en kinderen, hoewel we onlangs een 35-jarige vader op de bon hebben geslingerd die in het bijzijn van zijn jonge zoontjes vuurwerk afstak", zucht Hoekman.

Vuurwerk in postpakketjes

De wijkagent uit Delfshaven neemt graag de gelegenheid te baat om ouders en grootouders te waarschuwen voor vuurwerk. "Laat je niks door je kinderen wijsmaken. Al het vuurwerk dat nu al voorhanden is, is illegaal vuurwerk. Je kunt het herkennen aan de Poolse of andere buitenlandse teksten."

Ook vuurwerk dat via postpakketjes binnenkomt is illegaal. "Het enige legale vuurwerk dat in Nederland te krijgen is, wordt slechts een paar dagen voor oud en nieuw verkocht."



