Rob Jacobs krijgt eigen boek

Veel toonaangevende namen in de voetballerij hadden al een eigen biografie, of boek. De Rotterdamse trainer Rob Jacobs kon natuurlijk niet uitblijven.

Auteur en voormalig journalist Piet Ocks schrijf het boek over Rob Jacobs, dat binnenkort al verkrijgbaar is. "We zijn al vanaf juni bezig," vertelt Jacobs. "Deze week is er een klap op gegeven. Nu gaan we er mee pronken. Er staat veel in over wat ik heb meegemaakt als coach bij de ploegen waar ik gewerkt heb. Rond 10 december is het boek verkrijgbaar, op 14 december is er een signeersessie."

Binnenkort is Jacobs weer eens te gast in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond om verder te praten over zijn boek.