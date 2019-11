Verdachte van dood vrouw in Hendrik-Ido-Ambacht nog 2 weken langer vast

De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een vrouw uit Hendrik-Ido-Ambacht moet twee weken langer vastzitten. Het is een 28-jarige man die getrouwd was met het 23-jarige slachtoffer.

Dinsdag werd het levenloze lichaam van de vrouw aangetroffen in een woning aan de Perengaarde in Hendrik-Ido-Ambacht. Zij is afkomstig uit het buitenland. Uit welk land is niet gezegd door de politie.

Het lichaam van de vrouw is donderdag onderzocht, om de doodsoorzaak te achterhalen. Die uitkomst is nog niet bekend. Eerder liet de politie weten dat er mogelijk sprake was van huiselijk geweld.

Een van de bewoners van de flat hoorde eerder gegil en geschreeuw in de portiek. Dat was de aanleiding voor die bewoner om 112 te bellen.