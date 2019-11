Supermarkt Heerjansdam puilt uit door vele pakketjes

Het aantal online bestelde pakketten dat bij Spar Heerjansdam dagelijks wordt geleverd is de laatste jaren verachtvoudigd. Voorheen werden er rond de vijf à zes pakketjes per dag geleverd. Nu zitten ze rond de dertig à veertig pakketten per dag.

Supermarkteigenaar Remco Klootwijk vertelt dat ze momenteel niet meer weten waar ze de pakketten kwijt moeten. "Op dit moment loopt het echt wel een beetje uit de hand. We hebben geen ruimte meer om de pakketjes op te slaan."

Enorme stijging

Volgens caissière Esther Hooijmeijer is er een duidelijke stijging in het aantal pakketjes te zien. "Het worden er eigenlijk per dag steeds meer. Toen we net begonnen waren tien pakketten per dag veel. Nu hebben we per dag meer dan dertig pakketten."

Het is de laatste tijd bijna onmogelijk om als caissière de klanten met boodschappen en de klanten met pakketjes tegelijk te helpen. Hierdoor moet er een extra caissière bijspringen om de klanten met de pakketten verder te helpen.

"Je wil de klant die aan het winkelen is het liefste helpen, want daar zijn we voor. De post is er eigenlijk een beetje als extra bij gekomen. Soms moeten we meer post doen, dan dat we klanten helpen die in de winkel zijn", vertelt Hooijmeijer.

Door de grote hoeveelheid post zijn de supermarktmedewerkers extra tijd kwijt aan het sorteren en doorzoeken van de pakketten. "Ik denk dat we nu zeker twee tot drie uur per dag bezig zijn met postgerelateerde zaken. Dat kan in mijn ogen niet de bedoeling zijn", vertelt de supermarkteigenaar.

Black Friday

Rond de feestdagen is het voor de supermarkt extra lastig om alle pakketjes een plek te geven. Ze verwachten momenteel een enorme lading door Black Friday. "Ik denk dat vanaf morgen de postmannen rond de vijftig à zestig pakketten gaan brengen. Nog meer stapelen en nog meer benen breken over deze pakketten", grapt Hooijmeijer.

Je zou denken dat al dat extra werk ook voor extra geld zorgt, maar volgens Klootwijk kost het meer dan dat het oplevert.

Verbetering

Volgens de supermarkteigenaar zit er wel verbetering in de zaak. Voorheen bleef de post soms weken liggen. Nu worden de pakketjes door PostNL weer na een week opgehaald als klanten ze niet komen afhalen.