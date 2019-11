Piet Keur in FC Rijnmond: 'Feyenoord had de kansen moeten benutten'

Oud-Feyenoord-spits Piet Keur vond dat Feyenoord zichzelf tekort deed in het Europa Leagueduel met Rangers FC. "Ik vond de eerste helft van Feyenoord heel goed. Als ze gewoon de kansen hadden benut, zat er meer in", zei Keur vrijdag in FC Rijnmond.

Keur vond met name de defensie van Feyenoord schuldig aan het gelijkspel tegen Rangers FC. Rangers-spits Alfredo Morelos kon tweemaal met het hoofd scoren. De oud-Feyenoorder miste fysieke duels in de achterhoede. "Waarom springen die verdedigers niet tegen die spits aan? Dat vind ik zoiets raars. Je kunt toch altijd het duel aangaan. Hij staat nu twee keer helemaal vrij waardoor die spits kan inkoppen."

De goal van Luis Sinisterra tegen Rangers FC beviel Keur, maar toch ziet Keur een probleem in de effectiviteit van de Colombiaan. "Hij heeft wel wat. Maar op dit moment als spits zijnde mist hij een hoop kansen vind ik. Als hij vijftig procent van zijn kansen maakt, staat Feyenoord een stuk hoger."

Ook de kanttekening dat Feyenoord veel blessures heeft, werd vrijdag aan tafel gemaakt. Enkele spelers lijken volgens analist Geert den Ouden structureel geblesseerd. Keur verbaasd zich met name over de blessures van Ridgeciano Haps. "Ik heb hem en Steven Berghuis bij AZ meegemaakt, die waren nooit geblesseerd. Bij AZ waren ze altijd fit. Berghuis is nu nog steeds fit, maar Haps valt me wel op."

Bekijk de volledige uitzending van FC Rijnmond met Piet Keur hieronder.