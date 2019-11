Veel politie op de been op Black Friday in Rotterdam

Veel politie op de been op Black Friday

Veel politie op de been op Black Friday

De politie is in grote getale aanwezig in het centrum van Rotterdam vanwege Black Friday. Aanleiding voor het vele 'blauw' op straat is de angst voor overvallers en ongeregeldheden op deze uit Amerika overgewaaide koopjesdag, die traditioneel een dag na Thanksgiving plaatsvindt.

De Rotterdamse binnenstad is dé trekpleister in de regio Rijnmond. Het verkeer staat uren vast en er is dus angst voor rellen en plunderaars. Er wordt ook preventief gefouilleerd om potentieel gevaar te weren.

Op de beelden op de video hierboven is te zien dat er veel politie op de been is.