Excelsior wint na valse start van Roda JC (1-4)

Roda JC begon feller aan de wedstrijd. Na twee minuten nam Jordy Croux het doel van Alessandro Damen onder vuur. De Excelsior-doelman kon redden. Twee minuten later bleef Damen het antwoord schuldig op een inzet van Roland Alberg. De voormalig-Excelsior middenvelder zette daarmee de Limburgers op voorsprong.

Excelsior vocht zich terug na de vroege tik. Hervé Matthys zette de bal na dertien minuten voor het doel en zag Joël Zwarts de bal op prachtige wijze over Roda JC-doelman Tom Muyters koppen. Tien minuten later was het weer raak vanuit een voorzet. Elias Màr Omarsson zag tot zijn geluk dat Roda-verdediger Pepijn Schlosser zijn voorzet in eigen doel werkte.

Staking

In de tweede helft werd het duel tussen de Limburgers en de Kralingers gestaakt door scheidsrechter Ingmar Oostrom na 78 minuten. Tijdens een opstootje in het strafschopgebied van Excelsior, werden vanuit het thuispubliek onder andere plastic bekertjes op het veld gegooid. Scheidsrechter Oostrom besloot beide ploegen tijdelijk de catacomben in te leiden.

Na rust counterde Excelsior zich slim naar de zege. Vier minuten voor tijd schoot Joël Zwarts zijn tweede treffer van de avond binnen. Diep in blessuretijd maakte Ahmad Mendes Moreira de feestvreugde van de Kralingers nog groter door de 4-1 te maken.

Excelsior doet met de zege goede zaken op de ranglijst in de eerste divisie. De ploeg van trainer Ricardo Moniz stijgt van de achtste naar de zesde plaats. Het gat met de eerste twee plaatsen, die recht geven op directe promotie naar de eredivisie bedraagt vijf punten. Voor Excelsior is de uitzege de eerste zege op vreemde bodem sinds 19 augustus. Toen werd Jong AZ met 1-2 verslagen.

Opstelling Excelsior:

Damen; Matthys, Oude Kotte, Fischer, Haspolat (63' Horemans); Bruins, Vloet, Fortes; Zwarts, Omarsson, Verhaar

Scoreverloop:

4' Roland Alberg 1-013' Joël Zwarts 1-125' Pepijn Schlosser (eigen doelpunt) 1-286' Joël Zwarts 1-390+3' Ahmad Mendes Moreira 1-4