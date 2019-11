Rust: Roda JC - Excelsior (1-2) en FC Den Bosch - FC Dordrecht (1-0)

Volg Roda JC - Excelsior en FC Den Bosch - FC Dordrecht via Radio Rijnmond Sport

Zowel Excelsior als FC Dordrecht zijn in speelronde zeventien opzoek naar eerherstel. De Kralingers hopen dat om 20:00 uur te doen in Kerkrade tegen Roda JC. FC Dordrecht mag om diezelfde tijd op bezoek bij FC Den Bosch. Uiteraard is Radio Rijnmond Sport daarbij!