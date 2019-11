Sliedrecht: Waterbushalte heeft wél toekomst

De gemeente Sliedrecht is er teleurgesteld over dat de waterbushalte aan de Middeldiepstraat mogelijk over 3 jaar verdwijnt. De halte zou niet rendabel zijn. Sliedrecht ziet dat anders.

De provincie Zuid-Holland stelt het niet langer verplicht dat vervoerders vanaf 2022 een waterbus laten stoppen in Sliedrecht. Er reizen in de spits maar acht tot tien mensen met de waterbus.

Om die reden is het eerder dit jaar ook niet gelukt om geïnteresseerden te vinden die vanaf 2022 het vervoer over water zouden moeten verzorgen. Om vervoerders over de streep te trekken heeft de provincie de eis om te stoppen in Sliedrecht laten vallen. Het is nog slechts een wens.

Wethouder Piet Vat van Sliedrecht, die ook Regiobestuurder Vervoer is in de Drechtsteden, begrijpt dat het lage reizigersaantal de lijn nu onrendabel maakt. "Daar hoef je geen economie voor te hebben gestudeerd." Maar het zou desondanks jammer zijn als de halte verdwijnt.

Aantrekkende werking

"Een waterbushalte in de gemeente heeft een aantrekkende werking voor inwoners en bedrijven. Bovendien wil de Drechtsteden het vervoer over water juist verder stimuleren. Het wegennet in de Drechtsteden slibt steeds verder dicht."

De wethouder zegt dat hij wil praten met bedrijven en andere gemeenten in de Drechtsteden om mensen vaker te verleiden om te kiezen voor openbaar vervoer, zoals vervoer over water. Want de meeste mensen die binnen de Drechtsteden naar het werk rijden, reizen niet meer dan tien tot vijftien kilometer.