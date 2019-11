Black Friday bast los op het Binnenwegplein in Rotterdam

Black Friday is een traditie die is overgewaaid uit Amerika. De dag na Thanksgiving is daar traditiegetrouw een uitverkoopdag. "In het centrum van Rotterdam hebben we deze dag twee jaar gelden heel actief geadopteerd. Dat is heel goed gelukt", vertelt Dominique van Elsacher, directeur van Urban Department Store Rotterdam. Zij zijn de drijvende kracht achter Black Friday in de binnenstad..

De één houdt het bescheiden en koopt alleen een paar oorbellen. De ander gaat zich helemaal te buiten en loopt met veel moeite door de drukte meerdere tassen te verslepen.

Het koopfestijn zorgt in Amerika regelmatig voor hysterische en chaotische taferelen, maar op het Binnenwegplein in Rotterdam valt dat gelukkig alles mee. Druk is het er wel.

"Ik heb de indruk dat men wel weet dat ze tot elf uur de tijd hebben dus de echt drukte verspreid zich over de hele dag", vervolgt Van Elsacher. Gezien de drukte zou ze daar zomaar eens gelijk in kunnen hebben.

