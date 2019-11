Wethouder na onderzoek Papenheim: 'Privacywet versimpelen'

Eén van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van het zorgconsulaat naar aanleiding van de moord op Sarah Papenheim is dat informatie tussen hulpverleningsinstanties beter moet worden gedeeld. "Dat is iets wat we vaker horen en waar ik me ook oprecht zorgen over maak", zegt wethouder Sven de Langen in een reactie tegen Rijnmond.

Het Rotterdamse Meldpunt Verwarde Personen en het Wijkteam hebben zorgvuldig gehandeld bij de meldingen over Joël S., die vorig jaar zijn huisgenote Sarah Papenheim om het leven bracht in Rotterdam-Kralingen, maar informatieverwerking is dus wel punt van aandacht.

"Wat je ziet in deze casus is dat bepaalde informatie gedeeld wordt, maar dat hulpverleners ook op andere manieren informeel naar informatie zoeken", voegt De Langen toe. Hij wil dat er vanaf januari een systeem komt waarin informatie gebundeld wordt.

Privacywet

De wethouder oordeelt op basis van het rapport dat de samenwerking tussen hulpverleningsinstanties sneller en beter kan. "Maar de privacywetgeving zit hulpverleningsinstanties daarbij ook in de weg. Dat probleem kan ik niet alleen oplossen. Om die wetgeving te versimpelen heb ik het Rijk nodig. Die gesprekken zijn al gaande", zegt De Langen.

Verder ziet de wethouder dit als algemene aanbevelingen die niet direct in verband staan met de moord op Sarah Papenheim. "Een aanpassing in de werkwijze had in dit geval, hoe triest ook, niet veel kunnen veranderen."

