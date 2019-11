Achtergrond: OR-voorzitter reageert op crisis bij Uniport

Wim van Gijlswijk was ooit twintig jaar zakkendrager in Amsterdam. Inmiddels is hij alweer ruim twintig jaar werkzaam bij containeroverslagbedrijf Uniport in de Rotterdamse Waalhaven. Nog wel, want het bedrijf sluit op 31 maart de poorten. Van Gijlswijk kijkt dan ook met een dubbel gevoel naar het beeld voor de ingang van hoofdkantoor Steinweg Handelsveem aan het Parmentierplein.

Op wrange toon: "Dit beeld van de zakkendrager, de traditionele hardwerkende havenarbeider, werd ooit vervangen door containers. En nu worden op hun beurt de mensen die containers afhandelen vervangen door diverse vormen van automatisering."

De sluiting van het bedrijf vindt Van Gijlswijk inmiddels terecht. "Grote schepen kunnen we hier niet afhandelen en daardoor droogt het werk op. En Steinweg wil de tekorten niet langer aanvullen." Maar de oorzaak van de crisis bij Uniport zit de OR-voorzitter helemaal niet lekker.

Automatisering

Hij verwijt de directie niet op tijd te hebben geanticipeerd op de schaalvergroting en de automatisering in de containersector. "De directie en aandeelhouders hebben altijd gezegd dat Uniport zo dicht bij de veiling van Barendrecht zit, dat de kleinere binnenvaartschepen ons bedrijf altijd zouden blijven aandoen. Maar ze vergaten dat de klanten op de Maasvlakte steeds beter behandeld kunnen worden door de geautomatiseerde terminals en dus dichter bij zee willen blijven."

Nalatigheid, zo noemt Van Gijlswijk het handelen van de bedrijfsleiding. Want er waren bijvoorbeeld kansen om in de Hartelhaven een nieuwe Uniport te vestigen. "Een moderne vestiging met misschien minder personeel, maar dan hadden ze nu geen 195 man hoeven te ontslaan. En vakbonden en ondernemingsraden hebben nota bene de directie jarenlang gewaarschuwd over de wijze van bedrijfsvoering en riante betaling van overuren. Dat had miljoenen kunnen schelen."

Sociaal plan

De voorzitter hoopt dat de onderhandelingen over een sociaal plan beter uitpakken dan het voorstel dat er tot nu toe ligt. Een klein deel van het Uniport-personeel kan in dit voorstel overgeplaatst worden naar zusterbedrijf RST en hoofdkantoor Steinweg. Maar dat is bij lange na niet genoeg, liet het personeel deze week horen aan directeur Peter Pesselse tijdens de overhandiging van een petitie.

Hij heeft zelf met zijn ondernemingsraad een brief naar de collega's van de OR bij zusterbedrijf RST gestuurd, omdat zij aanvankelijk solidair leken maar inmiddels eieren voor hun geld kiezen. "Jaarcontracters of een deel van de leerwerkplekken kunnen worden vervangen door Uniportbanen. Dat vonden de RST'ers aanvankelijk ook. Maar laatst hebben we van ze te horen gekregen dat wij opnieuw moeten solliciteren op banen bij hen en dat zijn dan slechts jaarcontracten. Ik heb het gevoel dat we worden uitgespeeld tegen elkaar door de directie."

En wat gebeurt er uiteindelijk met het terrein in de Waalhaven, als Uniport de deuren op 31 maart sluit? "Geen idee. De directie wil of kan het niet zeggen, maar ik vrees met grote vreze dat straks de terminal wordt overgenomen en de overslagactiviteiten worden voortgezet onder een andere naam. Ik hoop dat dat dan wel banen voor Uniport-werknemers zijn."