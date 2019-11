Groot geldbedrag voor Rotterdams onderzoek naar herstel beroerte

De onderzoekers verwachten dat patiënten daardoor zelfstandiger door het leven kunnen. De subsidie is uitgereikt tijdens het congres 'Hart voor Duurzame Zorg' in Utrecht. De helft van de subsidie komt van de Hartstichting.

Na een beroerte kunnen veel mensen een arm, of beide armen, minder goed gebruiken. Dat kan ze ernstig beperken in het dagelijks leven. Om je armfunctie zoveel mogelijk terug te krijgen, moet je je armen intensief gebruiken en trainen. "Dat gebeurt nu meestal niet", vertelt Bussmann. "Als je voor iedere training naar een revalidatiecentrum moet, vraagt dat veel van patiënten. Ook kost het veel tijd van zorgverleners, en dat is duur."

Trillen

Het team van Bussmann ontwikkelt een slim systeem met een sensor die je de hele dag om je polsen hangt, net als een horloge. De sensor gaat trillen als het tijd is om je arm te bewegen of oefenen. De oefeningen zijn aangepast aan de mogelijkheden en wensen van de patiënt. De gegevens kunnen via een internetverbinding worden doorgestuurd naar de behandelaar. Deze kan op afstand advies geven.