Ricardo Moniz content na uitzege Excelsior: 'Niet driemaal maar viermaal is scheepsrecht'

Excelsior-trainer Ricardo Moniz was na de 4-1 uitzege tegen Excelsior uitermate content met zijn ploeg. "Blijdschap overheerst, niet driemaal maar viermaal is scheepsrecht."

Moniz doelt met die uitspraak op eerdere uitwedstrijden waarin Excelsior de kans had een zege te pakken. "Een uitzege had er vaker ingezeten. Bij De Graafschap, MVV en tegen FC Den Bosch hadden we drie punten moeten halen."

De oefenmeester plaatst wel een kritische kanttekening bij de zegen. "We hadden eerder moeten uitlopen, al voor rust. Toen kregen we legio kansen. Ik was tevreden met de rol van Jeffry Fortes voor de verdediging, maar voorin moeten we het beter uitspelen. Veel meer rust in de laatste fase. Als we dat erin krijgen, dan zal dit vaker voorkomen."

Over de tijdelijke staking van Roda JC - Excelsior is Moniz helder. "Dit is weer een normvervaging, zoals je twee weken geleden al zag. Die normvervagingen breken in in het voetbal, dat hoort gewoon niet. Er werden allemaal voorwerpen op het veld gegooid die daar niet horen. Dat is natuurlijk niet goed, dat moet je keihard aanpakken."