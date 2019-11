Is Black Friday een kortingfestijn of worden we in de maling genomen?

De traditie Black Friday is overgewaaid uit Amerika en trekt behoorlijk wat bezoekers in de binnenstad van Rotterdam. Toch laten koopjesjagers zich niet weerhouden door de drukte. Ze banen zich massaal een weg door het shopgedruis om hun favoriete jurk of broek te scoren. Maar wordt er nu echt zoveel korting gegeven of laten bezoekers zich bij de neus nemen?

"Er waren ook veel winkels waar geen korting werd gegeven", merkt een van de bezoekers op. "Ik denk dat we worden belazerd", zegt een ander. "Heel vaak is het net alsof er korting is, maar is het gewoon de oude prijs", zegt weer een ander.

Vooraf was men bang voor plunderaars en relschoppers, maar de avond verliep rustig, mede dankzij de vele politiemensen die op de been waren. Zij hielden de boel goed in de gaten en fouilleerden mensen preventief.



