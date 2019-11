Amateurvoetbal: Stevig pak slaag voor Excelsior Maassluis, Rijsoord wint Rijnmond-derby

SteDoCo-verdediger Bryan Jongeneel: 'Ik kreeg een zet in m'n rug, voor mij is dat een overtreding'

SteDoCo-trainer Frans Adelaar na nipte nederlaag: 'Die ongelukkige 2-1 was hun enige wapenfeit van hun in de tweede helft'

Excelsior Maassluis kreeg zaterdagmiddag een pak op de broek bij HHC Hardenberg in de tweede divisie. Op De Boshoek in Hardenberg wonnen de gastheren met 5-0.

Voor rust stond het al 3-0 door twee goals van Ravalino Junte en één doelpunt van Serginho Fatima. Na rust bepaalde Jurjan Mannes met twee goals de eindstand op 5-0. Excelsior Maassluis blijft ondanks de harde nederlaag dertiende, met zeventien punten uit veertien wedstrijden.

ASWH

ASWH was dichtbij een stunt tegen middenmoter Rijnsburgse Boys. De Ambachters verloren op sportpark Schildman met 2-1 van ‘de Uien’. Sam van de Kreeke bracht de degradatiekandidaat na een kwartier de voorsprong. Lang kon ASWH daar niet van genieten, want tien minuten later trok Masies Artien de score gelijk. Een kwartier na rust zorgde Furghill Zeldenrust dat Rijnsburgse Boys ontsnapte aan puntverlies. ASWH blijft voorlaatste met acht punten uit veertien duels.

Jong Sparta

Op Het Kasteel won Katwijk van Jong Sparta met 2-1. Al vroeg kwam de belofteploeg van Sparta op achterstand door een doelpunt van Marciano Mengerink. Negen minuten na rust maakte Jong Sparta op fortuinlijke wijze gelijk. Katwijker Raoul Esseboom verschalkte zijn eigen doelman voor de 1-1. In de eerste minuut van de blessuretijd beslechte Bart Sinteur de wedstrijd in het voordeel van de Katwijkers. Jong Sparta bezet na de nederlaag de twaalfde plek met achttien punten.

Derde divisie

Het is SteDoCo niet gelukt om een late gelijkmaker te verzilveren en een punt over te houden aan het duel met Harkemase Boys. Na drie minuten zette Berwout Beimers de Friese bezoekers op voorsprong. Pas zes minuten voor tijd wisten de Hoornaars via Bryan Jongeneel de gelijkmaker te maken na legio kansen. Drie minuten later was het een eigen doelpunt van Bram van Eijk die ervoor zorgde dat Harkemase Boys de drie punten mee naar huis nam.

Overige uitslagen derde divisie:

ONS Sneek – Barendrecht 3-2

Hoofdklasse: Rijnmond-derby

De Rijnmond-derby tussen Capelle en Rijsoord is beslecht in Rijsoords voordeel. De bezoekers versloegen op sportpark ’t Slot Capelle met 1-2. De eerste de beste keer dat Rijsoord in het strafschopgebied van Capelle kwam schoot Jimmy van der Vaart raak. Tien minuten voor rust zette Leon Krznaric de bordjes weer gelijk.

Een knappe counter na iets meer dan een uur bracht het verschil. Marcello Gomes da Veiga schoot van binnen de zestien raak. Capelle blijft ondanks de nederlaag zesde in de Hoofdklasse A. Rijsoord klimt een plekje door de zege. De Rijsoordenaars staan op de dertiende plek.

Overige uitslagen hoofdklasse:

Spijkenisse – DUNO 1-1

Smitshoek – AZSV 2-2

Achilles Veen – Zwaluwen 4-0

Achilles’29 - SC Feyenoord afgelast