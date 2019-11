Finalisten bekend van Camaretten-festival

De 54e editie van Camaretten telden dit jaar twaalf deelnemers. Vrijdagavond streden vier deelnemers in de halve finale voor een plek bij de laatste drie. Samir Fighil viel als laatste af.

Camaretten is het oudste en inmiddels grootste cabaretfestival van Nederland. Het festival begon in de jaren 60 in Delft, maar wordt sinds 1988 in Rotterdam gehouden. Dit jaar worden voor het eerst alle avonden gehouden in het Oude Luxor. De afgelopen jaren was de finale altijd in het Nieuwe Luxor.

Camaretten leverde regelmatig winnaars op die later een grote carrière tegemoet gingen. Onder de deelnemers zijn Jandino Asporaat (2005, tweede), Ruben Nicolai (2002, winnaar), Marc-Marie Huijbregts (1999, winnaar), Veldhuis en Kemper (1999, tweede), Plien en Bianca (1996, winnaar), Hans Teeuwen (1991, winnaar) en Theo Maassen (1990, winnaar).