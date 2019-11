De politie doet onderzoek naar een mogelijke schietpartij in het centrum van Rotterdam in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Rond 03:00 uur kreeg de politie meerdere meldingen dat er zou zijn geschoten op het Weena. Iemand is daarna weggelopen in richting van de Diergaardesingel. Daar werd ook een knal gehoord en daar is een kogelhuls gevonden.

Of er iemand gewond is geraakt, is niet bekend. Er is nog niemand opgepakt.