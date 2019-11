VIDEO: Deze man verandert de kleur van de Erasmusbrug met één druk op de knop

Oranje op Koningsdag of rood-wit-blauw op Bevrijdingsdag. De Erasmusbrug in Rotterdam heeft vaak een opmerkelijke kleur. Je zou denken dat daar een hele technisch gedoe achter zit, maar dat blijkt helemaal niet waar te zijn.

Henk Rehorst haalt zijn tablet tevoorschijn. Hij drukt op een knop en de 66 LED-lampen in de Erasmusbrug veranderen binnen een seconde van maagdelijk wit naar Rijnmond-blauw. "Dan gaat'ie nu op blauw", zegt Rehorst lachend.

Vanuit heel Nederland

''Vanuit elke plek in het land kan ik de verlichting op de brug aanpassen'', zegt Henk vanaf de veertigste verdieping van De Rotterdam. "Deze i-pad maakt verbinding met een kast in de Erasmusbrug. En binnen een paar seconden is het klaar."

Rehorst is beheerder dagelijkse zorg van de openbare verlichting bij Stadsbeheer. Onderdeel van zijn werk is de brug in de juiste kleur zetten.

Het verlichten van de Zwaan mag alleen bij speciale gelegenheden. Elke non-commerciële organisatie kan een aanvraag indienen. Het is uiteindelijk de wethouder die beslist.

'Te vaak'

Rehorst is ook kritisch. De brug mag maar dertig keer per jaar belicht worden. Volgens Hem is dat te veel. ''Het is niet meer bijzonder. Als je het te veel doet dan is het wow-effect weg.''

De beste manier is volgens Rehorst een aantal dagen wit en daarna vol in de kleuren. ''Dat geeft een kick, dat vind ik mooi. Maar ook in wit is hij mooi.''