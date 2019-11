Live: Willem II-Sparta (4-0)

Sparta gaat zaterdagavond op bezoek bij Willem II. De Rotterdammers wonnen vorige week van Vitesse en hopen in Tilburg de tweede eredivisiezege op rij te boeken. Radio Rijnmond Sport volgt dit duel op de voet.

Willem II-Sparta begint om 18:30 uur en is live te volgen in Radio Rijnmond Sport. Dennis Kranenburg is de commentator. Voormalig Spartaan en Excelsior-speler Thomas Verhaar verzorgt de analyse op de radio. Dennis van Eersel presenteert de show.

Radio Rijnmond Sport start al om 18:00 uur en duurt tot en met 21:00 uur. Er is ook een liveblog rondom dit duel.

Willem II - Sparta (Aftrap 18:30 uur)

5' Ché Nunnely 1-0

24' Mike Tresor Ndayishimiye 2-0

35' Freek Heerkens 3-0

59' Mats Köhlert 4-0

Opstelling Sparta: Harush; Karami, Vriends, Mattheij, Faye; Auassar, Harroui, Rayhi, Smeets; Ache, Veldwijk (63' Halil Dervisoglu)