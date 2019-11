Raaf wint aan terrein: nu ook op Voorne-Putten

Het gaat langzaam, maar zeker. De raaf, ooit uitgestorven in Nederland, vindt steeds verder zijn weg in ons land. Sinds vorig jaar komt de grootste kraaiachtige ook weer voor in onze regio. Op Voorne-Putten leeft een stelletje.

Het paar is meerdere keren gesignaleerd bij het Brede Water in de Voornse Duinen. Ook zijn vorig jaar twee raven een paar keer gespot op Goeree-Overflakkee. Er zijn nog geen broedende raven gezien.

De raaf stond jarenlang op het lijstje 'uitgestorven' in ons land. De laatste raaf overleed in 1928 bij Nijkerk.

De vogel had een groot imagoprobleem. Het beest werd vaak gezien als brenger van ongeluk. Ook werd de vogel in verband gebracht met dood en verderf. Wellicht omdat raven aaseters zijn die zich voeden met dode dieren.

In de jaren '70 werden de vogels opnieuw geïntroduceerd in ons land, op de Veluwe. Sindsdien is het aantal broedende paren gestaag gegroeid. Het is nu wachten op het eerste broedende paar in onze regio.