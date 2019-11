Rotterdamse ondernemer zestien jaar de cel in voor cocaïne-smokkel

Een oud-ondernemer in Rotterdam is in Groot-Brittannië veroordeeld tot 16 jaar cel voor de smokkel van cocaïne. Hij werd vorig jaar betrapt op een jacht met 2100 kilo cocaïne. Die partij heeft een straatwaarde van 156 miljoen euro, zegt de Britse justitie.

Volgens de National Crime Agency heeft Maarten P. een bekentenis afgelegd. Hij werd in juli vorig jaar aangehouden aan boord van een jacht voor de kust van Cornwall. Aan boord vond de politie in verborgen ruimtes 93 pakketten met drugs. Het kostte specialisten twee dagen om alle drugs van boord te krijgen.

Het jacht had enkele weken daarvoor de Azoren verlaten. Volgens de Britse justitie was de cocaïne bedoeld voor de Europese markt. De vondst was een van de grootste in het Verenigd Koninkrijk.

Maarten P. was jarenlang werkzaam bij een juwelier aan de Oudedijk in Kralingen. Hij was ook voorzitter van de belangenvereniging van de winkels in die straat. Het huidige personeel van die juwelier benadrukt dat hij daar al jaren niet meer werkt.

Een tweede verdachte van de drugssmokkel werd enkele maanden geleden vrijgesproken.