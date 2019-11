Bewoners Mathenesserweg in opstand: Stop de wildgroei aan studentenpanden

Studenten in de straat zijn prima, maar ook daar zijn grenzen aan, vinden ze aan de Mathenesserweg in Rotterdam. Dus als Amsterdamse vastgoedondernemers het derde pand in de straat opkopen en er dertien studentenkamers in bouwen, is de maat vol.

Tientallen boze bewoners hebben daarom zaterdag een megaspandoek opgehangen met de tekst 'we zijn geen melkkoe, stop de verkamering'.

Jack en Leonie knikken goedkeurend als ze naar het spandoek kijken. "Studenten zijn op zich geen bezwaar", zegt Jack Bil,"maar wel als er op één stuk heel veel van dit soort panden komen te zitten."

Volgens Leonie Verhoeven zijn de meeste studenten passanten die niet langer dan één of twee jaar in het pand wonen. "Ze zijn minder betrokken. Ze hebben een eigen ritme, terwijl wij in onze straat juist saamhorigheid en cohesie willen."

De afgelopen dagen is het pand aan de Mathenesserweg compleet leeggehaald van binnen. Komende maandag begint de aannemer met het bouwen van dertien woningen in het pand. "En dat is erg lucratief", zegt Verhoeven. "Dat levert aan maandhuur zo'n zevenduizend euro op. Ik snap wel dat de ondernemers dit doen."

Vergunning

Voorlopig lijken er nog weinig mogelijkheden om de 'verkamering', zoals Jack en Leonie het noemen, tegen te houden. "De vastgoedondernemers maken gebruik van een maas in de wet", zegt Bil. "Het wordt een woongroep genoemd en dan kunnen de studenten er gewoon komen. Ze moeten dan wel een stichting oprichten en mogen geen sloten op de deuren van de kamers hebben."

Bil pleit ervoor dat de gemeente Rotterdam de regels aanpast en dat er een vergunningsplicht komt voor dit soort studentenpanden. "Dan kan de gemeente kijken of er niet te veel van dit soort panden in de straat zitten", legt hij uit. "Wij hebben hier straks drie van dit soort panden zitten en dat is echt te veel."