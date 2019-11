Houten stadskraan komt terug in Vlaardingen

Na ruim zes jaar wordt de houten stadskraan van Vlaardingen herbouwd en teruggezet op de oude plek aan de Westhavenkade. De herbouw is een initiatief van de Stichting Stadskraan Vlaardingen en werd zaterdag in het bijzijn van burgemeester Annemiek Jetten officieel gestart. Symbolisch is het hijsblok aan wal gedragen en het bouwbord onthuld.

De houten stadskraan is een replica van kranen die stammen uit de zestiende eeuw. Hij stond vanaf 1995 tegenover het Vlaardings Museum, maar moest in 2013 worden afgebroken vanwege ernstige houtrot en een zwam.

Splinternieuw

De kraan wordt voor het overgrote deel opnieuw gebouwd, een paar onderdelen konden nog worden hergebruikt van de vorige replica. Het duurt nog even voor er daadwerkelijk wordt gezaagd en getimmerd, eerst moeten nu onderdelen en materialen worden besteld.

De kranen werden in eerste plaats gebruikt om de masten van zeilloggers te lichten. Maar er zijn ook tabellen uit de zestiende eeuw met tarieven voor het overslaan van goederen op trekschuiten via de Vlaardingervaart richting Delft, vertelt Van der Marel.

Anderhalf jaar geleden begon de Stichting Stadskraan Vlaardingen met het aanvragen van fondsen voor de herbouw. Dat geld is binnen, net als het meeste geld voor onderhoud voor de komende tien jaar, vertelt secretaris van de stichting Siem van der Marel.

Werkende kraan

De nog te bouwen kraan moet in september 2020 af zijn en worden onthuld. Het gaat om een werkende versie met touw en hijsblok en het is de bedoeling om er demonstraties mee te geven. "Het is onze intentie om hem te laten draaien", zegt de secretaris.

Vanaf begin volgend jaar komt er een tent van 10 bij 20 meter op het achterterrein van het museum te staan. Daarin wordt aan de kraan gewerkt, onder andere door leerlingen van en stagiaires om het vak van houtbewerking onder de aandacht te brengen van scholieren. De tent wordt ook opengesteld voor publiek en schoolklassen.

Volgens Van der Marel is ook de burgemeester blij met de herbouw. Het brengt wat leven in de brouwerij, in plaats van een vervallen toestand.