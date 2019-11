Zaalsporten: Sliedrecht Sport heeft geen kind aan Talent Team, PKC wint nipt

De heren van Sliedrecht Sport hebben in de eredivisie geen kind gehad aan het Talent Team uit Papendal. De Sliedrechtse volleyballers wonnen eenvoudig met 3-0.

De eenvoud zat voornamelijk in de eerste twee sets die met 25-17 en 25-12 werden gewonnen. In de laatste set toonde het Talent Team meer weerstand met een setstand van 25-20.

Competitiegenoot ZVH speelt zondag om 16:00 uur op bezoek in Koog aan de Zaan tegen Zaanstad.

Waterpolo

​​​​​De eerste twee kwarten hebben de heren van ZPB de zege gekost op bezoek bij Polar Bears in Ede. De waterpoloërs uit Barendrecht keken in de rust tegen een 7-2 achterstand aan. Na rust ging de wedstrijd gelijker op. Mede door drie treffers van Stefan Porobic kwam ZPB tot een 13-8 eindstand. ZPB blijft de rode lantarendrager in de eredivisie met één punt uit tien wedstrijden.

Overige waterpolo-uitslagen

Het Ravijn – SVH 13-3

ZPB Dames 1 – DONK 8-23

Korfbal

PKC won een spannend duel met Blauw-Wit nipt met 29-28. PKC blijft door de zege bovenin de Korfbal League meedoen. Met zeven punten uit vier wedstrijden blijft de korfbalclub uit Papendrecht ongeslagen aan kop. Concurrenten LDODK, TOP en Fortuna moeten echter nog in actie komen op zaterdagavond.