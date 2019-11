Henk Fraser na Willem II - Sparta (4-0): 'Op alle fronten zijn we afgetroefd'

Na de 4-0 nederlaag van Sparta op bezoek bij Willem II was Sparta-trainer Henk Fraser teleurgesteld over de wedstrijd. "We waren vandaag in alle opzichten slordig."

Fraser zag dat zijn ploeg de 1-0 volledig zelf inleidde. "Eigenlijk kan je op 1-0 voorsprong komen als de bal goed naar Mohamed Rayhi afgespeeld wordt. Maar hij ligt aan de andere kant erin na een ongelukkige kaats."

Op het agressieve drukzetten van Willem II had Sparta in het veld geen antwoord. Volgens de hoofdtrainer van Sparta had zijn ploeg het antwoord moeten zien. "Je moet de wedstrijd voelen, je moet zo'n wedstrijd lezen. Zij begonnen behoorlijk agressief. Dan moet je soms in de eerste fase mensen overslaan en de lange bal hanteren."

Lichtpuntje

In de ruime nederlaag was er volgens Fraser één lichtpuntje te zien. "We hebben met z'n allen gefaald vandaag. Met uitzondering van Ragnar Ache. Ache was de enige speler die het niveau van Willem II haalde, want zij haalden een goed niveau. Hij heeft heel logisch gevoetbald."

Fraser is na de nederlaag ook kritisch op zijn eigen rol. "Ik had ze misschien beter voor moeten bereiden op deze wedstrijd. Misschien had ik nog feller aan moeten geven dat ik Willem II tegen ADO Den Haag heb gezien en dat het toen ook 4-0 had kunnen worden. Dus in dat opzicht hebben we met z'n allen inclusief mezelf, maar met uitzondering van Ragnar Ache, het niet goed gedaan."

