Papendrechtse woont in huis van 25 vierkante meter: 'ik heb al mijn spullen naar de kringloop gebracht'

"Genoeg is genoeg", vertelt Linda den Besten terwijl ze in haar tiny house zit. De Papendrechste woont sindskort op 25 vierkante meter. Ze heeft haar dijkhuis verkocht en ingeruild voor een op maat gemaakt huisje in het pittoreske Ottoland. Ze wil haar ecologische voetafdruk tot het minimum beperken.

"En het is natuurlijk ook goed voor de portemonnee", vertelt Linda. Ze leeft vrijwel helemaal 'off-the-grid'. Haar stroom krijgt ze van de zonnepanelen op het dak en regenwater vangt ze op in een ondergrondse tank. Het water wordt gebruikt voor de douche en de keuken.

Het tiny house is niet op het riool aangesloten. Linda heeft een speciaal toiletsysteem laten aanleggen. Urine wordt gefilterd door een soort plantenbak met grindkorrels in de tuin en de ontlasting wordt opgevangen in een zak. "En dat stinkt niet", zegt Linda. Er een ventilator ingebouwd in de wc die de poep uitdroogt.

Ottoland

Linda woonde tot voor kort in een dijkhuis in Papendrecht. Vier keer zo groot als het tiny house. "Waar zijn al je spullen?", vraagt onze verslaggever zich af. Dat is simpel, vertelt Linda. "Ik heb al mijn spullen naar de kringloop gebracht. Ik had erg veel spullen die ik toch niet gebruikte. Nu heb ik alleen wat ik nodig heb."

Toch heeft ze één ding meegenomen: een bureaustoel. Die staat in haar kluskamer. Ze werkt er graag aan haar miniaturen. Haar bureau heeft een mooi uitzicht op de weilanden van Ottoland. "Je hebt wel je buitenruimte nodig als je in een tiny house gaat wonen", zegt Linda.

Het huisje heeft alles wat je van een woning mag verwachten. Een keuken, woonkamer, badkamer, slaapkamer en zelfs een klusruimte. Maar dan allemaal net wat kleiner dan in de meeste huizen.

Linda heeft op allerlei slimme plekken opbergruimte gecreëerd. Onder de traptreden en bijvoorbeeld in een luik onder de vloer. Zo blijft de woning er opgeruimd en ruimtelijk uitzien.



Oplossing voor woningtekort

Ook in de gemeenteraad van Molenlanden wordt er volop gesproken over de tiny houses. De partijen SGP, CDA en Progressief Molenlanden zijn bezig om een proef met tiny houses op touw te zetten.

Jongeren trekken nu vaak weg uit de gemeente omdat er onvoldoende betaalbare woningen zijn. Een tiny house kost zo'n 100 duizend euro en is daarmee veel goedkoper dan de meeste woningen in de Alblasserwaard.